Малайзия хочет возобновить поиски пропавшего 10 лет назад рейса MH370

Министерство транспорта Малайзии объявило о намерении возобновить поиски самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который 10 лет назад выполнял рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, но так и не достиг места назначения, пропав без вести.
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