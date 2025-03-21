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Герасимов поставил новые задачи группировке «Центр»

Герасимов поставил новые задачи группировке «Центр»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов, находясь на передовом пункте управления общевойсковой армии, заслушал доклады, подвел промежуточные итоги и поставил новые задачи группировке войск «Центр».

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