Герасимов поставил новые задачи группировке «Центр»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов, находясь на передовом пункте управления общевойсковой армии, заслушал доклады, подвел промежуточные итоги и поставил новые задачи группировке войск «Центр».
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