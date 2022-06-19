Военное обозрение

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В Киеве приняли решение возродить националистическое формирование «Азов»

В Киеве приняли решение возродить националистическое формирование «Азов»

Никита "Раз-Два" Надточий Капитулировавший в Мариуполе националистический полк "Азов"* (экстремистское формирование, запрещено в России) будет возрожден в новом составе, соответствующее решение в Киеве уже приняли.

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