Ректор МГУ рассказал, в каких областях будут применять суперкомпьютер

Россиянам рассказали, как будет использоваться суперкомпьютер, разработанный в МГУ. © Taylor Vick Осенью 2023 года был запущен новый суперкомпьютер «МГУ — 270 лет», который предназначен для решения различных научных задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии