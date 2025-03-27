Digma P6 — компактный ридер на цветных электронных чернилах Электронная книга Di...

Digma P6 — компактный ридер на цветных электронных чернилахЭлектронная книга Digma P6 — это современное устройство, сочетающее преимущества технологии электронных чернил с дополнительными функциями, характерными для планшетов.
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