Антонов обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине

Высказывание главы Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов (ЦРУ США) Уильяма Бернса о том, что новая американская помощь позволит Украине наносить «проникающие удары» по Крыму является признанием фактического участия США в украинском конфликте.
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