Quantum Isn't Coming For Your Bitcoin Authored by Brandon Black via Bitcoin Magazine, For as long as Bitcoin has existed, new forms of FUD (fear, uncertainty, and doubt) have been used to predict its demise.
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