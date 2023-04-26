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14 настоящих историй про детей-маугли в красивом фотопроекте

14 настоящих историй про детей-маугли в красивом фотопроекте

«Озверевшие дети» — один из мощных фотопроектов Джулии Фуллертон-Баттен (Julia Fullerton-Batten). Это серия мрачных, но атмосферных постановочных работ, вдохновленная реальными историями о детях, выросших в диких условиях или среди животных.

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