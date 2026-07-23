Пентагон подозревает Россию в оказании «широкой технической помощи» Ирану https://nextwar.clan.su/news/pentagon_podozrevaet_rossiju_v_okazanii_shirokoj_tekhnicheskoj_pomoshhi_iranu/2026-07-23-72186.
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Пентагон подозревает Россию в оказании «широкой технической помощи» Ирану https://nextwar.clan.su/news/pentagon_podozrevaet_rossiju_v_okazanii_shirokoj_tekhnicheskoj_pomoshhi_iranu/2026-07-23-72186.
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