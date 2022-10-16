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Три версии. Кто убил мобилизованных на белгородском полигоне?

Три версии. Кто убил мобилизованных на белгородском полигоне?

Что прежде всего поражает в этой информации? То, что террористами были граждане другого государства, причём, вероятно, члена ОДКБ, которое всем обязано России, а также то, что это были добровольцы, которых не могли призвать как российских граждан.

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