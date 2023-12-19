Европейский банк удвоит финансовую помощь Украине до €3 млн

В связи с увеличением уставного капитала Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который был осуществлен благодаря значительной поддержке акционеров, президент банка Одиль Рено-Бассо заявила о том, что помощь Украине не будет ослабевать.
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