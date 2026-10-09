9 октября: Россия начала срывать зимнее контрнаступление ВСУ ещё до его начала

Ситуация с ударами по Украине системная. А когда выработана система, особо прорывных новостей ждать быстро не стоит.
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Смерть бандеросрани!
Так это давно надо было делать!