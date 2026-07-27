Переводчица «Одиссеи» раскритиковала фильм Нолана за секс и еду

Профессор античной литературы Университета Пенсильвании Эмили Уилсон, чей перевод «Одиссеи» Гомера на английский язык в 2017 году был высоко оценен критиками за «радикальную современность тона», раскритиковала экранизацию Кристофера Нолана, в том числе за подход к сексу и еде.