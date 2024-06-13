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В Центре ´Покрова´ состоялся мастер-класс по росписи гипсовых фигурок.

В Центре ´Покрова´ состоялся мастер-класс по росписи гипсовых фигурок.

Как здорово, когда появляются новые друзья: прекрасная Надежда @gipsovie_figurki_ провела мастер -класс по росписи гипсовых фигурок для учащихся нашей воскресной школы храма Покрова Пресвятой Богородицы при Центре ´Покрова´.

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