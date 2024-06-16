В работе мессенджера Telegram в Ростовской области происходят сбои

Мессенджер Telegram в Ростовской области работает с перебоями. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, в селе Мержаново примерно в 70 км от Ростова-на-Дону мессенджер доступен лишь с применением VPN-сервисов.
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