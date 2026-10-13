Трамп признал ошибкой убийство высшего руководства Ирана Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на предвыборном митинге в Янгстауне (штат Огайо) высказался по самой сложной для него теме внешней политики, касающейся конфликта на Ближнем Востоке.