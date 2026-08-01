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Дмитриев: Бернэм не занимается экономикой, а записывает «кринжовые» видео

Спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не способен представить программу стимулирования экономического роста, а вместо этого записывает видеоролики, вызывающие чувство стыда у зрителей.

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