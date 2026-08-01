Спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не способен представить программу стимулирования экономического роста, а вместо этого записывает видеоролики, вызывающие чувство стыда у зрителей.