Медвежий угол

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Европа пытается запретить в России «вредную мужественность»

Европа пытается запретить в России «вредную мужественность»

О том, что «коллективный Запад» ведет против России полномасштабную информационную войну с целью изменения ее цивилизационного кода, Правый Курс писал уже неоднократно.

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