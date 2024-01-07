В Дагестане прошел массовый зимний забег из Махачкалы в Каспийск

В Дагестане состоялся массовый зимний забег DAGRUN-2024 длиной 12 км из Махачкалы в Каспийск. Кадры с места 7 января показал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, который и сам принял участие в мероприятии.
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