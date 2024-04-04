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Зеленскому больше не гарантируют жизнь. Украинские эксперты о происходящем в Украине

Зеленскому больше не гарантируют жизнь. Украинские эксперты о происходящем в Украине

© Пресс-служба президента УкраиныСегодня 37K прочитали Есть на Украине политики, которые откровенно заявляют, что война лучше мира.

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Игорь Петров
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