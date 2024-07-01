Миномет «Василек» заставил ВСУ бежать с позиций под Работино

В Запорожской области под Работино украинские националисты оставили свои позиции и опорный пункт. Бежать их вынудил мобильный расчет миномета «Василек» гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр».
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