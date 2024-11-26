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Можно ли разрешить Ротару продать квартиру в Москве, которую ей подарил Лужков?

Можно ли разрешить Ротару продать квартиру в Москве, которую ей подарил Лужков?

Именно такой вопрос сейчас стоит перед российской общественностью и властью, поскольку София Ротару действительно собралась продаватть свою московскую квартиру.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Стоит чинить препятствия. Покинула нас в трудные времена.
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16 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
ей деньги важнее нашего  к ней расположения. А чтобы сейчас на СВО не пойти не поднять л
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15 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
ВОИНАМ дух борьбы. ?  ЕЕ Наше осталось с нами. Вот если бы Лужков свои личные денежки на эту квартиру потратил. То ДА это подарок. А это причислить можно ее, к тем барышням, что получали всякое добро за счет государства. То есть в ущерб  народу. Много таких людишек развелось, как Лужков. Даже его жена имела проторенные дорожки, где деньги текли рекой.
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15 час.

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