Можно ли разрешить Ротару продать квартиру в Москве, которую ей подарил Лужков?

ей деньги важнее нашего к ней расположения. А чтобы сейчас на СВО не пойти не поднять л

ИРИНА МАЛЫШЕВА

ВОИНАМ дух борьбы. ? ЕЕ Наше осталось с нами. Вот если бы Лужков свои личные денежки на эту квартиру потратил. То ДА это подарок. А это причислить можно ее, к тем барышням, что получали всякое добро за счет государства. То есть в ущерб народу. Много таких людишек развелось, как Лужков. Даже его жена имела проторенные дорожки, где деньги текли рекой.