Конкурс графических рассказов «Ямальский комикс» ищет талантливых авторов

Открыт прием заявок на участие в конкурсе, темой которой стала «Сказка и быль». В комиксах предлагается раскрыть сказки о традиционном быте народов Севера, или же наоборот сравнить «ожидания/реальность» жизни на Ямале.
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