В Забайкалье 22 января начнётся суд по делу об избиении ветерана СВО

В Забайкальском крае суд начнёт рассматривать уголовное дело об избиении ветерана спецоперации.Суд будет проходить в открытом режиме, первое судебное заседание начнётся 22 января, сообщили корреспонденту «Чита.
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