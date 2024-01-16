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Царьград

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В Забайкалье 22 января начнётся суд по делу об избиении ветерана СВО

В Забайкалье 22 января начнётся суд по делу об избиении ветерана СВО

В Забайкальском крае суд начнёт рассматривать уголовное дело об избиении ветерана спецоперации.Суд будет проходить в открытом режиме, первое судебное заседание начнётся 22 января, сообщили корреспонденту «Чита.

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