Настоятель Покровского храма при центре ´Покрова´ иерей Алексий Поляков совместно с заместителем директора центра ´Покрова´ К...

Настоятель Покровского храма при центре ´Покрова´ иерей Алексий Поляков совместно с заместителем директора центра ´Покрова´ Кристиной Новоселовой в рамках акции ´Поздравление рожениц с Рождеством Христовым!´ посетили УЗ ´Бобруйский родильный дом´18 января 2024 года настоятель Покровского храма при центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покр .