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Юрий Селиванов: Верный способ «попасть в Гаагу»

Юрий Селиванов: Верный способ «попасть в Гаагу»

В США уже двадцать лет существует закон, фактически разрешающий физически уничтожить гаагский суд. Аналогичный закон в свете последних событий и нам бы совсем не повредил Источник: Reuters В связи с известным решением откровенно страдающего фигней и явно мающегося от безделья так называемого «международного уголовного суда», в Одессе уже ходит соответствующий свежий анекдот: «- Мойша, как ви, таки, думаете, попадёт ли Путин в гаагский уголовный суд? — Таки не промажет!» В каждой шутке, как известно, только доля шутки, а остальное правда.

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