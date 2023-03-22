Надежда есть: когда автопром полностью адаптируется к новым условиям

Российский автопром и автомобильный рынок постепенно отходят от шока, связанного с уходом из нашей страны ряда зарубежных автопроизводителей, прекращением работы многих автозаводов и трудностями в поставках комплектующих для производства машин.
Российский автопром и автомобильный рынок постепенно отходят от шока, связанного с уходом из нашей страны ряда зарубежных автопроизводителей, прекращением работы многих автозаводов и трудностями в поставках комплектующих для производства машин.
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