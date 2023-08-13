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Защитник «Трактора» Хэмилтон: «Кузнецов — яркая личность, веселый парень. У него очень заразительный смех»

— Кузнецов тренировался рядом с «Трактором» на арене. Познакомились с ним? — У Кузнецова очень хороший английский, и мы смогли пообщаться.

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