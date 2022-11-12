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Сколько можно отсудить за клевету в соцсетях?

Знакомый оклеветал меня в соцсетях. Хочу подать в суд, на какую компенсацию могу рассчитывать? Отвечает юрист, руководитель юридической компании Артем Баранов: «Зафиксируйте надлежащим образом сам факт клеветы, в идеале с привлечением нотариуса.

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