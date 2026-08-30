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Мировое обозрение

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«Повестка настолько обширная»: Песков объяснил частые встречи Путина и Лукашенко

«Повестка настолько обширная»: Песков объяснил частые встречи Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков назвал отношения России и Белоруссии «самой продвинутой формой интеграции на постсоветском пространстве».

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