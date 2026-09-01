Наконец взялись за молчаливое большинство: Стешин о пустых полках киевских супермаркетов

«Ударом в псину» называет военкор Дмитрий Стешин опустевшие полки с продуктами в киевских магазинах после дерзких и самонадеянных обещаний «принудить Россию к миру» за сорок дней.
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