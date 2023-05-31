Три украинских генерала объявлены в розыск: Обвиняются в гибели сотен мирных жителей

Обвиняемые в гибели более 500 мирных жителей Донбасса три генерала Украины объявлены в розыск.Как следует из базы розыска МВД России, три генерала Украины, в том числе первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник.