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Три украинских генерала объявлены в розыск: Обвиняются в гибели сотен мирных жителей

Три украинских генерала объявлены в розыск: Обвиняются в гибели сотен мирных жителей

Обвиняемые в гибели более 500 мирных жителей Донбасса три генерала Украины объявлены в розыск.Как следует из базы розыска МВД России, три генерала Украины, в том числе первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник.

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