Новый Mitsubishi Pajero: больше не Sport[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Знаменитый внедорожник Mitsubishi Pajero выпускался с 1981 по 2021 год и входил в большую японскую тройку вездеходов, где, помимо него, состояли Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.