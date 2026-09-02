Новый Mitsubishi Pajero: больше не Sport[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Знаменитый внедорожник Mitsubishi Pajero выпускался с 1981 по 2021 год и входил в большую японскую тройку вездеходов, где, помимо него, состояли Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ДР Автоэксперт Хайце...
- КМ Обновленный Hongq...
- АУ Внедорожник Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым