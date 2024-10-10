Продажи аналогов ушедшего из России лекарства «Оземпика» превзошли оригинал

За год продажи лекарств на основе семаглутида, известного под брендом «Оземпик», выросли в разы. Это произошло за счет появления аналогов препарата, которые россияне используют не по назначению — не от диабета, а для похуденияФото: Christian Charisius / Getty Images По данным отраслевой аналитической компании DSM Group, по итогам восьми месяцев этого года в России было продано 829,9 тыс.