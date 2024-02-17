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  • Ирина Галивец
    Уберите уже этого жида!Геннадий Хазанов ...
  • Гарий Щерба
    Пора уж  КОНЧАТЬ  с Абхазской  АНАРХИЕЙ  а то вообще  ОБУРЕЛИ ЖИРОВАТЬ  за  СЧЕТ РОССИИ  а законы местные под себя  Л...МИД предостерег р...
  • Zoia Goldshtab
    Тоже мне РЕВОЛЮЦИОНЭР.....Геннадий Хазанов ...

МИД предостерег россиян от поездок в Абхазию из-за опасного преступника

МИД предостерег россиян от поездок в Абхазию из-за опасного преступника

Представители главного внешнеполитического ведомства нашей страны обратились с призывом к россиянам воздержаться от путешествий в Абхазию.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Пора уж  КОНЧАТЬ  с Абхазской  АНАРХИЕЙ  а то вообще  ОБУРЕЛИ ЖИРОВАТЬ  за  СЧЕТ РОССИИ  а законы местные под себя  ЛЮБИМЫХ ПОДГОНЯЮТ , МОЛ НИКТО ИМ НЕ УКАЗ  и  все они  мать их ,,НЕЗАВИСИМЫЕ,, .....!!! ДА , ЩАС ,  ,,НЕЗАЛЕЖНИКИ,,  Х....ВЫ ... Ну а что  НАСИЛЬНИКА ОТПУСТИЛИ  то тут к  ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ , СЫНОК , ВНУЧОК , БРАТ  аль  ДЕСЯТАЯ РОДНЯ  на  КИСЕЛЕ , ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО  МЕСТНОГО ЦАРЬКА--ЧИНУШИ...
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