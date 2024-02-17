МИД предостерег россиян от поездок в Абхазию из-за опасного преступника

Гарий Щерба

Пора уж КОНЧАТЬ с Абхазской АНАРХИЕЙ а то вообще ОБУРЕЛИ ЖИРОВАТЬ за СЧЕТ РОССИИ а законы местные под себя ЛЮБИМЫХ ПОДГОНЯЮТ , МОЛ НИКТО ИМ НЕ УКАЗ и все они мать их ,,НЕЗАВИСИМЫЕ,, .....!!! ДА , ЩАС , ,,НЕЗАЛЕЖНИКИ,, Х....ВЫ ... Ну а что НАСИЛЬНИКА ОТПУСТИЛИ то тут к ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ , СЫНОК , ВНУЧОК , БРАТ аль ДЕСЯТАЯ РОДНЯ на КИСЕЛЕ , ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО МЕСТНОГО ЦАРЬКА--ЧИНУШИ...