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Нижегородская правда

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Научный клуб Движения Первых создан в Нижегородской области

Научный клуб Движения Первых создан в Нижегородской области

Торжественное открытие научного клуба Движения Первых Нижегородской области состоялось в культурно-просветительском центре «Академия Маяк» имени А.

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