Не болят мышцы = нет результата

Большинство людей наивно полагают, что если после тренировки ничего не болит, значит та самая тренировка была непродуктивная и не принесёт никакой пользы⠀И с каких это пор, мне интересно, мазохизм приносил пользу человеку? Почему боль - это повод для гордости, а её отсутствие - повод задуматься, не зря ли все это?⠀Боль в мышцах, а по научному синдром отсроченной мышечной болезненности, возникает чаще всего в результате интенсивных упражнений, после чего в мышцах образуются микротрещины - мышечные волокна повреждаются, вследствие чего мы чувствуем боль.