Первым ставшим гражданами Российской Федерации жителям Запорожской и Херсонской областей Украины вручены российские паспорта

За две недели за российским гражданством обратилось несколько тысяч жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.
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