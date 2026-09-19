Что на столе провоцирует мигрень: невролог назвал пять главных виновников

Мигрень — это не просто головная боль, это целый приступ, который выбивает из колеи. Свет режет глаза, каждый звук кажется оглушительным, в горле поднимается тошнота, а в висках пульсирует так, что кажется, будто голова вот-вот взорвется.
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