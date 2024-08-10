Задача атаки на Курск ясна: Британцы получат огромную прибыль

ИМ

Ильдус Мамлеев

А надо то всего лишь перестать поставлять газ в ЕС через Украину. Только лишь за то что ЕС поддерживает и снабжает хохлов оружием. Всего и делов то. Дорогой газ из США окончательно подорвет экономику ЕС и сделает не конкурентно способными все товары из "Старого Света", а вот когда они окажутся и без света и тепла и когда у них начнутся акции не повеновения и забастовки с погромами, мы будем посмотреть со стороны.