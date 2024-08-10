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Царьград

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Задача атаки на Курск ясна: Британцы получат огромную прибыль

Задача атаки на Курск ясна: Британцы получат огромную прибыль

Газета The Washinton Post сообщила, что цель атаки ВСУ на Курскую область ясна. Это - газовый вентиль в Европу.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А надо то всего лишь перестать поставлять газ в ЕС через Украину. Только лишь за то что ЕС поддерживает и снабжает хохлов оружием. Всего и делов то. Дорогой газ из США окончательно подорвет экономику ЕС и сделает не конкурентно способными все товары из &quot;Старого Света&quot;, а вот когда они окажутся и без света и тепла и когда у них начнутся акции не повеновения и забастовки с погромами, мы будем посмотреть со стороны.
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16 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Да что за бред то. Хохлы давно могли взорвать этот газопровод на своей территории нахрен им эта Сунджа.
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15 час.
ВР
Вова Рябов
Хохлы получают денежку за транзит газа.а почему
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9 час.

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