«Древнее проклятие»: священник из ЛНР объяснил, какую популярную заупокойную фразу нельзя говорить на похоронах

Священник Александр Авдюгин из города Ровеньки Луганской народной республики, один из самых известных отечественных батюшек-писателей, раскрыл магические корни известной заупокойной фразы «Пусть земля будет ему (ей) пухом» .
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