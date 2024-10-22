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Русское оружие

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📹⚡️Противотанковые подразделения "Хезболлы" возобновили применение перспективных иранских противотанковых комплексов 3-го поколения "Almas-3", способных работать с закрытых огневых позиций на дистанции 8000 м как с автоматическим захватом целевых объектов посредством ТВ/ИК-датчиков мультиспектральной оптико-электронной ГСН с возможностью автономной идентификации цели, так и с радиокоррекцией оператором (с возможностью ручного перенаведения на более приоритетную цель).

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