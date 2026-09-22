Немного меха, немного гротеска: Nike показали Air Force 1 «NYC Rat»

Нью-Йорк умеет превращать в символы даже то, что обычно хочется обходить стороной. Вслед за желтыми такси, метро и небоскребами в модную историю города теперь официально попала крыса — именно ей Nike посвятили новую версию Air Force 1 Low.
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