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Издание AT: попытки США начать войну с Россией увеличивают кризис в отношениях Вашингтона и Пекина

Издание AT: попытки США начать войну с Россией увеличивают кризис в отношениях Вашингтона и Пекина

Попытки, которые Соединенные Штаты принимают для развязывания войны с Россией вместе с высказываниями в Пентагоне о возможном столкновении США и КНР, увеличивают кризис в отношениях Пекина и Вашингтона.

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