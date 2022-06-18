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Роскосмос предложил компании S7 Space передать плавучий космодром «Морской старт» государству

Роскосмос предложил компании S7 Space передать плавучий космодром «Морской старт» государству

Роскосмос предложил компании S7 Space отдать государству плавучий космодром «Морской старт», чтобы госкорпорация могла его восстановить.

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