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Внучка «русского Ивана» сообщила об отсутствии связи с ним после издевательств бойцов ВСУ

Внучка «русского Ивана» сообщила об отсутствии связи с ним после издевательств бойцов ВСУ

С пропавшим после издевательств ВСУ пенсионером не смогли связаться родственники С пропавшим после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 74-летним пенсионером Александром Григорьевым не смогли связаться родственники.

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