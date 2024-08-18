Внучка «русского Ивана» сообщила об отсутствии связи с ним после издевательств бойцов ВСУ

С пропавшим после издевательств ВСУ пенсионером не смогли связаться родственники С пропавшим после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 74-летним пенсионером Александром Григорьевым не смогли связаться родственники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии