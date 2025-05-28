У летучих мышей обнаружены новые опасные патогены c Украины

Обнаружено два вида грибков, которые могут вызывать опасную болезнь «синдром белого носа» у летучих мышей, 28 мая пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung со ссылкой на доклад международной группы исследователей под руководством докторантки Университета Грайфсвальда.
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