Турист из Лианозова смог вернуть почти 900 тысяч за испорченный отдых

Начался сезон отпусков, а вместе с ним прибавилось работы у окружного Роспотребнадзора. Начальник территориального отдела в СВАО Ирина Тарасенко рассказала, как удаётся помочь путешественникам, которые столкнулись с недобросовестными туроператорами.