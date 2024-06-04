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Мое ЛИАНОЗОВО

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Турист из Лианозова смог вернуть почти 900 тысяч за испорченный отдых

Начался сезон отпусков, а вместе с ним прибавилось работы у окружного Роспотребнадзора. Начальник территориального отдела в СВАО Ирина Тарасенко рассказала, как удаётся помочь путешественникам, которые столкнулись с недобросовестными туроператорами.

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