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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Монфис выиграл 7-й матч подряд

38-летний Монфис выиграл 7-й матч подряд

38-летний француз обыграл Даниэля Альтмайера – 7:5, 6:3, 7:6(3). Для Монфиса это 7-я победа подряд – перед Australian Open он выиграл титул в Окленде.

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