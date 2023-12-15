Синоптик Леус: снегопад в Москве закончится к вечеру 15 декабря

Активный циклонический вихрь принес в Москву новый снегопад. Метель стихнет к полудню и прекратится ближе к вечеру 15 декабря, объявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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